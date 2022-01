Open Day vaccinali a scuola, la precisazione dell'Asl: "Sono riservati solo agli studenti"

Sono riservati solo agli studenti, gli open day vaccinali organizzati all'interno degli istituti scolastici. A chiarirlo, ieri, l'Asl di Salerno, dopo che nei giorni scorsi, in alcuni licei, era stata resa possibile la vaccinazione per l'intera cittadinanza, pur dando sempre priorità alla popolazione scolastica.

La motivazione

In particolare, al servizio concesso all'intera comunità, come prevedibile, ne sono conseguiti calca e caos al Genovesi-Da Vinci, dove è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per regolare i flussi di vaccinandi. Cambio di rotta, dunque, per gli open day a scuola, per i quali ora l'azienda sanitaria ha precisato che si procederá riservando le dosi ai soli studenti.