Open day vaccinali: appuntamenti nel week-end a Salerno, Teggiano e Corbara

Gli open day sono riservati agli over 18: ecco tutte le informazioni per partecipare

Nuovi open day vaccinali, nel fine settimana, nel nostro territorio. In particolare, il 5 giugno dalle 9 alle 23, appuntamento al centro truck mobile di Salerno, in località Capitolo San Matteo: 980 over 18 riceveranno le dosi. Le prenotazioni sono effettuabili dalle ore 12 del 4 giugno.

Gli altri appuntamenti

Intanto, il 5 giugno open day anche presso il Saut Prato Perillo di Teggiano: dalle 9 alle 21, 1080 over 18 riceveranno il vaccino Pfizer, così come 700 persone al Palazzo di Vetro di Corbara, dalle 12 del 5 giugno alle 2 del 6 giugno. Per prenotarsi: Clicca qui