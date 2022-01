Comunità montana Vallo di Diano, gli operai a tempo determinato verso la stabilizzazione

Saranno presto stabilizzati gli operai a tempo determinato impiegati presso la Comunità montana Vallo di Diano. A darne notizia è Francesco Cavallone, presidente dell'Ente montano con sede a Padula, alla luce di un recente incontro tra Uncem, Sindacati e Regione Campania. L'Ente comprensoriale si è mosso con celerità, come riportato dallo stesso Cavallone “Di recente è stata fatta una ricognizione di tutti i idraulico forestali a tempo determinato nelle Comunità montane Campane. Da par nostro abbiamo prontamente convocato gli OTD chiedendo loro quanti volessero approfittare di questa opportunità e devo dire che gran parte di questi ha accettato di diventare a tempo indeterminato (OTI)”.

Il quadro generale è profondamente cambiato. Gli operai sono passati dagli oltre 800 degli anni '80 ai meno 200 attuali. La conversione degli OTD in OTI consentirebbe di risolvere anche la carenza di personale sui 14 cantieri dei comuni che compongono la Comunità montana. C'è inoltre l'opportunità di diventare part time, al 75%, e full time. “Ad oggi 170 operai per il nostro Ente sono davvero pochi. Abbiamo 100 OTD e 70 OTI ma prendiamo questa occasione come un primo importante passo. Speriamo che a breve potranno essere assunte anche forze fresche visto che in pochissimi anni molti andranno in pensione. Ci siamo mossi in tal senso già da tempo, a tutti i livelli, e credo che presto arriveranno risposte anche sul piano dei nuovi concorsi”.