Raccolta dei rifiuti ad Albanella, scatta la protesta degli operai: "Non ci pagano da 3 mesi"

Senza stipendio da tre mesi: scoppia la vertenza dei lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti ad Albanella. Gli operai sono pronti a scioperare il prossimo 23 ottobre dopo la fumata nera arrivata dalla riunione tenutasi ieri mattina in prefettura a Salerno. Assenti i vertici del Comune, con il sindaco che ha rappresentato al prefetto l'impossibilità di prendere parte alla riunione e, al contempo, non ha chiesto il rinvio dell'incontro. Durante il summit, i lavoratori hanno denunciato di non essere pagati da tre mesi nonostante il regolare svolgimento delle mansioni. La Sra, società incaricata dal Comune per il servizio, ha comunicato che da un anno opera sul territorio di Albanella senza aver firmato un contratto ma incassando comunque i soldi che gli spettano dall'amministrazione comunale. Una situazione paradossale, con la Fiadel provinciale al fianco dei lavoratori.

Il delegato territoriale Vincenzo Mottola: