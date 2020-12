Incidente sul lavoro a Felitto: operaio cade da impalcatura, è grave

Stamattina a Felitto, un operaio edile è caduto dall'impalcatura e dopo un volo di tre metri ha battuto la testa sulle scale sottostanti. Si tratta di un 58enne originario di Laurino e stava svolgendo lavori di ristrutturazione nei pressi del municipio.

I dettagli

Nella caduta l'uomo ha battuto la testa sullo spigolo di un muro e ha perso sangue. E' stato trasportato in elisoccorso al “Ruggi” di Salerno, dov’è stato immediatamente ricoverato, in gravi condizioni, in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della Stazione di Castel San Lorenzo e l'Asl. Si indaga.