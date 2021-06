Incidente sul lavoro: operaio ferito a Maiori durante il turno notturno, corsa in ospedale

Incidente sul lavoro a Maiori, all'interno di una cartiera: un operaio è rimasto ferito durante il turno notturno, rischiando di restare incastrato con un braccio nel rullo. Lo scrive Il Vescovado.



I dettagli

L'operaio si è salvato perché il sistema di sicurezza dell'opificio ha funzionato: c'è stato il blocco automatico dei macchinari e l'uomo di 32 anni, originario della Costiera, è stato sbalzato, battendo la testa. Trasportato dal personale del Saut al Ruggi di Salerno, ha riportato trauma polmonare e cranico, varie fratture. Preso in consegna ieri notte, poco prima delle ore 2, non risulta in pericolo di vita.