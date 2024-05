Operaio stroncato da un infarto: inutili i soccorsi, accertamenti in corso

Dramma, questa mattina, intorno alle 7, in via Lorenzo Cavaliero, a Salerno. Un operaio edile si è accasciato al suolo, colpito da un infarto fulminante. Purtroppo, inutili i soccorsi per la vittima che ha perso la vita.

Disperati i tentativi di salvarlo con il massaggio cardiaco da parte del personale sanitario intervenuto sul posto. Sul luogo, dunque, anche la Polizia e il medico legale: accertamenti in corso per far luce sul tragico accaduto.