Precipita da un'impalcatura in Piazza della Libertà: operaio trasportato d'urgenza al Ruggi

Tragedia sfiorata, questa mattina, in Piazza della Libertà (precisamente nel sottopiazza) a Salerno, dove un operaio è precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 2 metri mentre lavorava in un cantiere. L'uomo ha riportato vari traumi in diverse parti del corpo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”, dov'è stato preso in cura dai medici. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.