Precipita da un'impalcatura facendo un volo di 5 metri: operaio in ospedale a Salerno

Tragedia sfiorata, oggi, a Salerno, dove un operaio sessantenne è precipitato da una impalcatura facendo un volo di circa 5 metri. L’impatto con il suo è stato violentissimo. A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” dov’è stato prontamente preso in cura dai medici e condotto in sala operatoria. Diverse le ferite e le fratture riportate a seguito della caduta, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.