Operaio schiacciato da un cancello: al Ruggi la ricostruzione del bacino e del setto nasale

È andata a buon fine l'operazione chirurgica di ricostruzione del setto nasale e del bacino effettuata sull'operaio marocchino di 32 anni travolto e schiacciato dal cancello di una struttura ricettiva sul lungomare di Paestum lo scorso 19 maggio.

L'intervento

Il paziente era stato ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno per frattura del bacino, fratture costali multiple, fratture ossa nasali e massiccio facciale. Appena raggiunto l'ospedale, è stato necessario stabilizzarlo emodinamicamente, e attraverso procedure mininvasive, (tc-guidata), si è proceduto al consolidamento dell'anello pelvico posteriore e quindi trasferito in sala operatoria di Ortopedia, il 30 maggio scorso. L'operazione è durata 7 ore ed è stata effettuata dal dottore Mauro Nese, Responsabile del Reparto di Ortopedia, dal dottore Renato Saponiero, Responsabile della UOC di Neuroradiologia e dal Professore Francesco Salzano, Responsabile della Clinica Otorinolaringoiatrica, con l'anestesista, dottore Antonino Pellegrino, e con il supporto di professionisti medici. "Al giovane operaio - fa sapere l'Azienda Ospedaliera in una nota - sono state stabilizzate con successo le ossa nasali e ricostruito per intero, l'anello pelvico anteriore. L'esito favorevole dell'intervento chirurgico, gli ha restituito così, la speranza di riacquistare la propria autonomia motoria".