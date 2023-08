Operatore di Salerno Pulita deposita spazzatura davanti ad un locale, la replica: "Procedura normale"

"Ecco Salerno Pulita che, anziché raccogliere la spazzatura, la deposita avanti al mio locale". Una denuncia pubblica con tanto di video catturato dall'impianto di sorveglianza quella di Alberto Della Notte, titolare del ristorante "Il gusto della notte" situato sul lungomare di Pastena.

La denuncia

Il video, risalente a venerdì notte, ritrae con chiarezza un operatore della partecipata comunale che, dopo aver parcheggiato il mezzo, deposita una serie di sacchetti di rifiuti davanti al locale. A spiegare il perché, in un commento in calce al post pubblicato dal titolare, direttamente Salerno Pulita: "Abbiamo già risposto al titolare del negozio che ha prodotto il video. Per quanto riguarda le buste contenenti la plastica depositata dall’operatore sul marciapiedi si tratta di una nostra procedura: l’operatore che sta effettuando la raccolta di un altro materiale che finisce nella vasca se trova buste contenti plastica le raccoglie e le mette in cabina. Poi ci sono punti determinati dove vengono momentaneamente depositate le buste contenenti plastica, successivamente passa un altro mezzo preposto alla sola raccolta della plastica che le raccoglie". Ma il commento postato dal profilo di Salerno Pulita si spinge oltre, arrivando a definire il dipendente "un creativo", perché "nel mentre svuota i bidoni dell’umido nella vasca se trova buste contenenti plastica (sono poche perché non tutti negozi producono plastica e non in tutte le strade vi sono negozi) le prende e le mette nella cabina di guida. Quando la cabina si è riempita le mette sul marciapiede. In questo modo, quando fa il secondo giro per la raccolta della plastica, fa solo alcune postazioni e fa prima. Finché non è stato ripreso dalla telecamera in questione".