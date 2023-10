Maxi operazione antidroga: arresti e perquisizioni anche nel salernitano

La Polizia di Stato di Potenza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, sta eseguendo una vasta operazione antidroga, condotta dalla squadra mobile della Questura. Le indagini hanno permesso di appurare l'esistenza di una radicata attività di spaccio a Potenza e nel vicino Comune di Tito.

L'operazione

I provvedimenti restrittivi ed i decreti di perquisizione hanno interessato anche il territorio di Eboli. Presso la città della Piana del Sele, infatti, risiede uno dei fornitori, di nazionalità marocchina. Presso il fornitore in questione si è registrato un continuo approvvigionamento di cocaina, hashish e marijuana. Ben venti le trasferte verso Eboli accertate. Il fornitore, così come i componenti del sodalizio criminale, è stato destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere. Nell’ambito dell’operazione sono stati eseguiti 42 provvedimenti cautelari personali fra le province di Potenza, Roma, Foggia e Reggio Emilia.