"Mare sicuro", proseguono i controlli: denunciata persona priva di patente nautica

Proseguono i servizi di controllo delle zone costiere disposti con ordinanza del Questore, mirati a verificare la regolarità delle imbarcazioni da diporto e accertare il tasso alcolemico e l'eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti. Giovedì 27 giugno, sono state controllate 30 persone, una delle quali è risultata priva della patente nautica. Durante i controlli, sono stati eseguiti test alcoblow e accertamenti con etilometro presso le banchine.

I controlli

Il pattugliamento della costa, effettuato con le moto d’acqua della Polizia di Stato in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia Stradale, ha interessato in particolare il tratto di mare davanti ai comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cetara e Pontecagnano. Per i controlli a terra, ci si è avvalsi della Polizia Stradale e della Polizia Scientifica, mentre dall’alto ha operato l'elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato, dotato di sensori Wescam ad alta capacità per la sorveglianza marittima.