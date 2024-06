Operazione “Mare sicuro”, partono i controlli: scattano le prime sanzioni

Con l’inizio della stagione estiva e il conseguente notevole afflusso di bagnanti sulle spiagge e l’incremento della movimentazione di gommoni ed altre imbarcazioni nei territori costieri della provincia, sono partiti, così come disposto in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di Tavolo Tecnico in Questura, i servizi di pattugliamento costiero svolti dai poliziotti della Questura di Salerno a bordo degli acquascooter.

I controlli

Il pattugliamento della costa, realizzato in sinergia con i Carabinieri, la Guardia di Finanza, gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale, è diretto al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. I controlli, infatti, sono stati svolti con un primo screening in acqua, con l’avvicinamento alle imbarcazioni nel rispetto delle misure di sicurezza in considerazione delle condizioni del mare e tutela degli operatori e dei cittadini; in caso di positività al primo test, si effettua un secondo controllo a terra, dove personale della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri procede all’alcol test. In particolare, nella giornata di sabato 22 giugno 2024 sono state controllate 147 persone, 8 imbarcazioni con relativi alcoblow eseguiti, di cui 1 positivo e 1 sospensione di patente, e verbalizzate 2 imbarcazioni.