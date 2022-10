Delicata operazione in corso a Pontecagnano: transennato il bosco vicino a Santa Tecla

Carabinieri in azione, in queste ore, a Pontecagnano. Transennato il bosco tra Faiano e Santa Tecla, al confine con Montecorvino Pugliano. L'area attenzionata dai militari risulta inaccessibile: la sensazione diffusa (tutta da confermare ndr) è che l'operazione in corso sia legata al caso di Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa da Pontecagnano oltre un anno fa e il cui nome è tornato sotto i riflettori ad inizio ottobre, durante la trasmissione "Storie italiane". La Procura di Salerno ha già aperto un fascicolo che conta 5 indagati per omicidio e occultamento di cadavere. L'estate scorsa, diversi scavi furono effettuati per cercare il corpo della 29enne: i carabinieri di Battipaglia in quell'occasione controllarono un terreno di via Verdi, a ridosso delle case popolari dove abitano i familiari del fidanzato di Marzia.

In aggiornamento