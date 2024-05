Operazione antiprostituzione a Battipaglia: chiuso un centro massaggi

Doppia operazione antiprostituzione della polizia sul territorio di Battipaglia. Lungo la Sp175 Litoranea sono state denunciate una ragazza classe 2000 proveniente dall’Ucraina, che ha violato il divieto del Questore di Salerno di accedere sulla SP 175 per un anno, ed una connazionale 46enne multata per violazione dell’ordinanza emessa dal comune di Battipaglia pochi mesi fa.

L’operazione

La seconda operazione ha portato al sequestro dell’attività “Mondo massaggi” di via Roma. Al suo interno sono state trovate due donne di nazionalità cinese che effettuavano attività di meretricio. La titolare dell’attività è stata denunciata in stato di libertà per sfruttamento della prostituzione.