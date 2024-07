Treno sviato alla stazione di Centola: via alle operazioni di rimozione del convoglio

Sono cominciate questa mattina le operazioni per la rimozione del treno merci deragliato nei giorni scorsi presso la stazione di San Severino di Centola. Gli ingegneri e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono al lavoro per sgomberare i container dal binario due, in direzione nord, utilizzando mezzi speciali tra cui gru di grande portata e veicoli per il sollevamento pesante.

Conseguenze del deragliamento

Il deragliamento ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria, con decine di treni cancellati e ritardi che hanno raggiunto i 60 minuti. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento: si sospetta un problema tecnico o un sovraccarico come possibili fattori scatenanti.

Tempistiche

Le operazioni di rimozione si prevede dureranno alcuni giorni, durante i quali sarà essenziale ripristinare la banchina e il binario danneggiati. Solo una volta completato il lavoro di riparazione, la stazione potrà tornare a funzionare a pieno regime.

Gli aiuti per turisti e pendolari

Nel frattempo, continuano i disagi per i pendolari. Per mitigare l'impatto sull'utenza, è stato istituito un servizio sostitutivo di autobus che collega le stazioni interessate dall'interruzione ferroviaria. Sebbene questi autobus operino con regolarità, non riescono a compensare completamente l'alto numero di passeggeri solitamente gestito dai treni. La situazione è difficile, ma le autorità e il personale di RFI stanno lavorando senza sosta per ripristinare il normale servizio ferroviario il prima possibile. La collaborazione tra le diverse parti coinvolte è fondamentale per garantire la sicurezza e la rapida risoluzione di questa emergenza.