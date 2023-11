Opportunità di lavoro al Comune di Baronissi che assume, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, tre messi notificatori (cat. b) a tempo indeterminato con part-time al 50%. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per il 5 dicembre 2023, alle ore 12.

Info: Comune.baronissi.sa.it