Bus precipitato in Costiera: scatta divieto di transito per mezzi pesanti, ecco gli orari dei bus

L’amministrazione comunale di Scala, in occasione del passaggio del Giro d'Italia sulla strada provinciale 1 Ravello Castiglione, ha disposto per oggi lo stop alla circolazione dalle ore 12:30 e fino al passaggio della macchina di fine gara. Il bivio Scala Ravello e il bivio per Pontone saranno presidiati dalla Polizia Municipale.

Nuovi orari autobus

La Sita Sud, intanto, fa sapere che, causa divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore agli 8 metri predisposto dalla Provincia di Salerno sulla SR373, che collega Ravello al bivio di Castiglione, i collegamenti sull' autolinea in oggetto, a far data da venerdì 12 maggio 2023 e fino al ripristino della regolare viabilità, saranno effettuati via SP1 Tramonti-Maiori secondo gli orari feriali (lunedì-sabato) di seguito indicati:

Scala-Ravello-Tramonti-Maiori-Amalfi: 06.30-07.30-10.30-13.30-15.30-16.00;

Amalfi-Maiori-Tramonti-Ravello-Scala:08.30-13.30-16.00-19.00-21.00-22.00;

Scala-Minuta-S.Pietro-Sambuco-Tramonti-Maiori-Amalfi:06.50;

Amalfi-Maiori-Tramonti-Sambuco-Scala-Minuta-S.Pietro: 13.30.

Tali corse non effettueranno fermate nei comuni di Maiori e Tramonti, essendo destinate esclusivamente ai collegamenti da Amalfi per Ravello/Scala e viceversa.