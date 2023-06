Questura di Salerno: torna l'open day all'Ufficio Passaporti

Nella giornata di sabato 1 luglio 2023 sarà aperto lo sportello dell'Ufficio Passaporti della Questura di Salerno per la ricezione delle istanze. Sarà aperto dalle ore 9 alle ore 13.

Le direttive

Dalla Questura, comunque, consigliano di effettuare la prenotazione sul sito per garantire ai cittadini un minore tempo di attesa allo sportello. Coloro che non potranno presentarsi all'appuntamento prenotato, invece, potranno cancellarlo per dare possibilità ad altre persone di prenotarsi.