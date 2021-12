Vallo di Diano, scoperti due ordigni bellici: arrivano gli artificieri

Due ordigni bellici sono stati trovati nel Vallo di Diano. Il primo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto in una stalla adiacente ad una casa situata nel comune di San Rufo. I residenti sono stati evacuati per motivi precauzionali in attesa degli artificieri.

Il secondo, invece, di dimensioni più grandi, è stato scoperto sulla sponda del Fiume Tanagro ad Auletta: anche in questo caso, sarà necessario l’intervento dei carabinieri specializzati per la rimozione dell’ordigno.