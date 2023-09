Ancora un ordigno bellico ritrovato sul territorio di Battipaglia. Questa volta si tratta di un proiettile di cannone. La zona interessata è quella di via Pirandello, nel quartiere Belvedere.

La messa in sicurezza

La polizia ha messo in sicurezza l’area. Successivamente è stata allertata la prefettura di Salerno per la predisposizione dei protocolli previsti in questo caso. Il disinnesco non avverrà prima di lunedì.