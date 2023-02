Ordigno bellico ritrovato a Morigerati: vertice in Prefettura per farlo brillare

E’ in programma per domani (sabato 18 febbraio), alle 10, presso la sede del Palazzo del Governo, una conferenza stampa alla presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Russo e del Comandante del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, Andrea Cubeddu, per illustrare le modalità di intervento e le misure di sicurezza che saranno adottate per la bonifica dell’ordigno residuato bellico rinvenuto nel territorio del comune di Morigerati.

L’ordinanza

Intanto, il sindaco Carmine Adinolfi ha firmato un’apposita ordinanza per consentire le operazioni di brillamento che si terranno nella cava dismessa di Perruolo. Dalle ore 12.30 e fino alla fine delle operazioni sarà vietato l’accesso nel raggio di 500 metri dalla cava Perruolo. Anche ai residenti. Vietato anche il traffico pedonale e veicolare che dalla S.S.19 (località Ponte del Re) alla località Tempa Burrara-Tasso. Infine, in occasione del passaggio del convoglio, lungo la S.S.19, sarà vietata la percorrenza della stessa strada nel senso contrario alla marcia del convoglio che sarà da Nord verso Sud