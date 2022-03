Ordigno bellico a Sapri, convocata riunione in Prefettura per l'evacuazione

E' in programma per domani (giovedì 3 marzo) presso la sede della Prefettura, la riunione organizzativa conclusiva per la messa a punto del piano di bonifica dell’ordigno residuato bellico rinvenuto nel territorio del comune di Sapri.

Il summit

In occasione dell’incontro, alle 11, si terrà, alla presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, del sindaco del comune di Sapri, Antonio Gentile, e del Comandante del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, Umberto Curzio, una conferenza stampa per spiegare le modalità di intervento e le misure di sicurezza che saranno adottate per proteggere la popolazione locale.