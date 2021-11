Ordigno ritrovato in Cilento: sarà fatto brillare nel mare di Agropoli

I sommozzatori hanno effettuato una ricognizione in zona per il recupoero degli ordigni bellici. Brilleranno tra Agropoli e Capaccio Paestum, dove si svolgeranno altre attività per il recupero e il brillamento di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale