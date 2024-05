Colpo di mortaio inesploso trovato in un cantiere: arrivano gli artificieri

Un ordigno bellico è stato rinvenuto in via Posidonia, in località Sant’Antonio, nel comune di Pontecagnano Faiano. Si tratta di un colpo di mortaio inesploso risalente alla seconda guerra mondiale, che è stato scoperto durante i lavori di scavo per la costruzione di un condominio.

Gli artificieri

A segnalarne la presenza sono stati gli operai della ditta impegnata nei lavori. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area circostante ed avvisato gli artificieri del Reggimento Guastatori dell’Esercito di Caserta per l'operazione di disinnesco.