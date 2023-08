Sopralluogo a Battipaglia da parte del 21° reggimento Genio Guastatori di Caserta per effettuare le verifiche necessarie al ritrovamento dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale in via Carmine Turco, all'interno del cantiere dell'ex Zuccherificio. Presenti il sindaco Cecilia Francese, i carabinieri, la polizia municipale, la protezione civile, i volontari della Croce Rossa Italiana e del Gi.Vi.

L'ordigno

Si tratta di un ordigno inglese grande un metro per 38 centimetri. Ora verrà trasmessa una relazione alla Prefettura, che a sua volta predisporrà degli incontri con enti ed autorità interessate per avviare le operazioni di disinnesco della bomba.