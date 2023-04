Ordine della professione sanitaria e fisioterapia di Salerno: eletti i vertici

Per il Consiglio Direttivo la lista “Crescere Insieme” ha vinto sulla lista “Riabilita in Ordine” 251 a 91, per quello del Collegio dei Revisori “Crescere Insieme” ha vinto con 256 voti sulla lista “Fisioterapisti Conti Fisioterapisti 3.0” che ha ottenuto 100 preferenze