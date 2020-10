Ordinanza pubblicata: scatta il coprifuoco, stop agli spostamenti (ma ci sono le eccezioni)

E' stata pubblicata dalla Regione, l'ordinanza 83, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca d'intesa con il Ministro della Salute, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. A renderla nota, l'Unità di Crisi Regionale.

Cosa cambia

Da domani, 23 ottobre, fino al 13 novembre, le attività commerciali, sociali e ricreative dovranno chiudere dalle ore 23 alle 5 del giorno dopo. Gli avventori, dunque, dovranno tornare presso la propria abitazione di residenza entro le 23.30. Gli spostamenti dalle 23 alle 5 sono consentiti solo per motivi di lavoro e salute, mentre è sempre consentito il rientro presso la propria dimora dal luogo di lavoro. Per tutta la giornata, è vietato spostarsi dalla provincia di domicilio, dimora o residenza verso altre province campane, salvo che per esigenze lavorative, scolastiche, familiari, di formazione, socio-assistenziali o di salute limitatamente al diretto interessato. Sarà nuovamente necessario, dunque, all'evenienza, far uso della autocertificazione.

La precisazione

La nuova ordinanza non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.