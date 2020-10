Nuova ordinanza anti-Covid di De Luca, Busitalia sospende le corse per le scuole

Dopo l’emanazione da parte della Giunta regionale della Campania dell’ordinanza numero 79 del 15 ottobre scorso, che sospende le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado dal 16 ottobre e per le università dal 19, a partire dal lunedì 19 e fino al 30 ottobre verranno sospese alcune corse di potenziamento scolastico. Lo annuncia Busitalia sul suo sito internet.

