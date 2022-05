Salernitana-Udinese e presenze nel weekend: stop alla vendita delle bibite in vetro

Divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo bevande, con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio. E’ quanto prevende un’ordinanza redatta dal sindaco Vincenzo Napoli in vista della partita Salernitana-Udinese e del previsto incremento di giovani che ormai, nei fine settimana, frequentano le aree cittadini della cosiddetta “movida”. Il provvedimento sarà in vigore da domani.

I punti dell’ordinanza

1) è vietata, in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, comprese le attività di distribuzione di bevande ed alimenti self-service, nonché da ambulanti in sede fissa e itinerante, dalle ore 14 del 21 maggio fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 5 del 22 maggio e dalle ore 14 del 22 maggio fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle 5. del 23 maggio 2022;

2) è vietata, in tutto il territorio comunale, la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione dell’ordinario servizio ai tavoli per la clientela, dalle ore 14 del 21 maggio 2022 fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 5 del 22 maggio 2022 e dalle ore 14 del 22 maggio 2022 fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 5 del 23 maggio 2022;

3) è vietato, in tutto il territorio comunale, abbandonare in modo incontrollato rifiuti.

La multa

La violazione di tale ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di 500 euro.