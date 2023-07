Il sindaco di Olevano Sul Tusciano, Michele Cilberti, ha emesso un'ordinanza contro gli sprechi di acqua potabile.

L'ordinanza

Il provvedimento, in vigore dal 18 luglio al 30 settembre, prevede il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico-sanitari, come ad esempio l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, il riempimento di piscine, fontane ornamentali. “Invito tutta la cittadinanza ad attuare comportamenti responsabili e sostenibili volti ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile - ha dichiarato il sindaco Ciliberti - moderando il consumo, adottando alcuni accorgimenti nello stile quotidiano di vita ed evitando sprechi per preservare un bene naturale prezioso. Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli“. L’inosservanza dell'ordinanza comporterà multe fino a 500 euro.