Notte bianca a Cava de' Tirreni, arriva l'ordinanza: vietate le bevande in vetro

In vista della "Notte Bianca 2024", il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ha emesso un'ordinanza per garantire la sicurezza e il decoro urbano.

L'ordinanza

Durante l'evento, che si svolgerà dalle 18:00 del 5 gennaio fino alle 6:00 del 6 gennaio, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori simili nelle aree coinvolte. Inoltre, è stato imposto un divieto sulla vendita di bevande alcoliche, sia al dettaglio che per asporto, che interessa tutti gli esercizi commerciali, inclusi i distributori automatici. Tuttavia, sarà consentita la somministrazione assistita di bevande negli esercizi autorizzati, nel rispetto delle normative vigenti. Gli esercenti nella zona dell'evento dovranno esporre avvisi ben visibili per informare il pubblico sui divieti. L'obiettivo è prevenire disordini e incidenti, assicurando che la "Notte Bianca 2024" sia un evento sicuro e godibile per tutti.