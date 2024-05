Ordinazione episcopale di Monsignor Raimo, le felicitazioni dell'amministrazione comunale

La Civica Amministrazione esprime rallegramenti per la nomina di mons. Alfonso Raimo a Vescovo ausiliare di Salerno-Campagna-Acerno e Vescovo titolare di Termini Imerese che riceverà l'ordinazione, nella Cattedrale di Salerno, dall'Arcivescovo sua eccellenza Andrea Bellandi.

Lo scrive il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in vista dell'ordinazione episcopale prevista domani, 1 giugno. "E' un momento di gioia speciale per la nostra comunità che ha avuto modo di apprezzare le doti pastorali ed umane del neo vescovo sempre impegnato nelle opere di carità e di promozione sociale oltre che spirituale. Siamo grati a Papa Francesco per la sua decisione e rinnoviamo a monsignor Alfonso Raimo i migliori auspici per il prosieguo della sua missione di servizio insieme con l'impegno a sviluppare ulteriori ed importanti iniziative di collaborazione condivisa", ha concluso il primo cittadino di Salerno.