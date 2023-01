Ordine degli Avvocati: rinnovati i vertici con Paolino presidente

Inizia l’era Paolino all’Ordine degli Avvocati di Salerno. Ieri pomeriggio, infatti, i consiglieri hanno indicato come presidente Gaetano Paolino e conferito le cariche ai vincitori delle recenti elezioni.

Le nomine

Alberico Toriello è stato scelto come vice presidente; Brunella De Maio come tesoriere e Giovanni Allegro come segretario. “Entro breve - annuncia il presidente Paolino - proporrò la modifica del Regolamento consiliare vigente per prevedere una ulteriore importantissima carica”.