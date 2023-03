Nasce l'ordine dei fisioterapisti di Salerno: dal 25 al 27 marzo le elezioni

Si terranno il 25, 26 e 27 marzo le votazioni del primo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Regionale della Professione Sanitaria del Fisioterapista di Salerno.

La lista "Crescere insieme"

Si chiama “Crescere Insieme” lista organizzata e strutturata dalla dottoressa Maria Consiglia Calabrese. "Alla base di 'Crescere Insieme' - si legge nella nota della lista - c’è la certezza che uniti si possa raggiungere un livello di autorevolezza e competenza straordinarie, in un settore medico che trova la sua collocazione naturale nella gestione del recupero di funzioni umane. Insieme per promuovere la salute del cittadino e tutelarne i diritti, senza dimenticare la valorizzazione della figura professionale del fisioterapista preposto alla cura della salute. Insieme per reggere il passo della evoluzione scientifica e culturale, nell’ottica della crescita personale di chi propone la salute e la consapevolezza di chi ne riceve gli effetti. Insieme ad altre realtà territoriali, come altri ordini professionali e/o associazioni di pazienti, per costruire una strada comune che abbia finalità di integrità etica e morale ancor prima di obiettivi di salute condivisa. Insieme per interagire con le Istituzioni, creando commissioni e tavoli di lavoro con idee chiare e dirette a trovare soluzioni concrete, al fine di “essere piuttosto che apparire”.