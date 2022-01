Manca il personale al Comune, ex dipendente ritorna a lavoro a titolo gratuito

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Agostino Astore - come riporta Infocilento - conferirà incarico, a titolo gratuito, ad un ex dipendente comunale in pensione di Castelnuovo Cilento.

La decisione

Il collaboratore dovrà svolgere funzioni amministrative a supporto dell’Ufficio finanziario, al fine di contribuire al buon andamento dei servizi istituzionali dell’Ente. La collaborazione avrà durata massimo di un anno, per un numero di quattro accessi giornalieri settimanali presso la sede municipale, riconoscendo solo il rimborso delle spese sostenute per gli accessi all’Ufficio e per eventuali missioni, sopralluoghi e trasferte.