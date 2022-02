Lutto nel Cilento, addio all'ex sindaco di Orria Mauro Inverso: il cordoglio dei politici

Il Cilento piange la scomparsa di Mauro Inverso. Di professione ingegnere ed insegnante presso il liceo “Gatto”, era originario di Agropoli: viveva a Piano Vetrale, dove è stato uno dei fondatori della locale Pro Loco. Inverso era molto conosciuto soprattutto per il suo impegno in politica. Negli anni passati, è stato vicesindaco e assessore presso il Comune di Agropoli; nel 2016, invece, divenne sindaco di Orria. Da tempo lottava contro una brutta malattia. Oggi il decesso presso la sua abitazione agropolese. Lascia due figlie e la moglie.

Il cordoglio dei politici

Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia vengono pubblicati, in queste ore, sui social. Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola: "La vita ci porta ad affrontare momenti tristi che non vorremmo mai vivere. Oggi ci lascia Mauro Inverso, un caro amico prima che un uomo delle istituzioni.Con lui abbiamo affrontato tante battaglie politiche. Come dimenticare la sua capacità di mediazione, il coraggio e la determinazione con cui ha combattuto anche contro la malattia.Ciao Mauro, ti sia lieve la terra!". L'assessore salernitano Paola De Roberto: "Ciao Mauro te ne sei andato in silenzio, combattendo sul campo, nel giorno - ironia della sorte - del compleanno di Paolo De Matteis. Quante volte abbiamo discusso sul da farsi per valorizzare questo grande pittore nato a Piano Vetrale…..e adesso? Ci mancherai. Riposa in pace. Un abbraccio a tutta la tua famiglia".