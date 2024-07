Orria, realizzati oltre 500 metri di nuova condotta in pead

Oltre mezzo chilometro (530 metri, per l’esattezza) di nuova condotta di distribuzione in pead: le ha realizzate Consac su strade di competenza provinciale, SP 264, nel territorio di Orria. “Controllo delle pressioni, ricerca delle perdite e attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza. Così – spiega Gennaro Maione, presidente della società che gestisce il servizio idrico integrato per 56 Comuni compresi nell’area Cilento/Vallo di Diano – sono stati individuati i tratti di rete da sostituire al termine di un attento percorso metodologico”.

Il commento del sindaco

Dal canto suo, il sindaco Agostino Astore non nasconde la soddisfazione per un intervento che, “grazie alla riduzione del livello delle perdite idriche e al miglioramento della funzionalità delle reti, consentirà una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.“Il contenimento dei costi di manutenzione e gestione – riprende Maione - permetterà un miglioramento degli indicatori generali di qualità e il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua. I cittadini, quindi, beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”.