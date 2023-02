Minacciano una donna, poi fuggono con l'auto e si schiantano contro un ulivo: è caccia ai ladri

Paura, questa sera, a Piano Vetrale, frazione del comune cilentano di Orria, dove un'automobile si è schiantata contro una pianta di ulivo. A bordo vi erano un uomo ed una donna che sono fuggiti via a piedi senza lasciare tracce.

Le indagini

Potrebbero essere le stesse persone che, in mattinata, si aggiravano per le strade del paese nel tentativo di vendere bottiglie ed oggetti ai residenti, arrivando a minacciare una donna affinchè consegnasse loro del denaro. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.