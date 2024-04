Cava de’ Tirreni: riaperti i termini dell'avviso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione degli Orti ociali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I Servizi Sociali comunali informano che –viste le numerose istanze pervenute- sono stati riaperti i termini dell’Avviso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione degli orti sociali. L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno riaprire i termini di partecipazione con le stesse condizioni descritte nella determinazione dirigenziale n. 430 del 05.03.2024, fino e non oltre il 18 aprile 2024 alle ore 12.00. Le predette linee guida aggiornate, stabiliscono le modalità di assegnazione degli orti sociali, disciplinando I costi relativi alle spese di collegamento alla rete idrica, alla modifica e all'eventuale estinzione dei rapporti giuridici tra Ente e cittadini in possesso dei necessari requisiti per ottenere la concessione in uso degli appezzamenti di terreno disponibili. Inoltre, fissano il pagamento della quota annua a € 30,00. Possono presentare domanda e concorrere tutti coloro che presentano uno o più dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Cava de' Tirreni; età superiore a 60 anni; disagio mentale; disabilità fisica; psichica e sensoriale; minori a rischio sociale. Il testo completo dell'Avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del comune di Cava de Tirreni all'indirizzo: www.cittadicava.it