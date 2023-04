Ospedale di Agropoli, parla Bicchielli: "Basta tagli, si gioca sulla pelle dei cittadini"

Non si placano le polemiche sul ridimensionamento dell'ospedale di Agropoli. Ad intervenire il deputato e vicepresidente di Noi Moderati Pino Bicchielli: "Non sarà una bella Festa della Liberazione per Agropoli e per il comprensorio - dice - il 24 aprile, sul nosocomio si abbatterà l'ennesima mannaia dei tagli. Il reparto Covid doveva essere il primo passo per il rilancio della struttura sanitaria e invece è stato solo un modo per prendere tempo e arrivare a questa soluzione".

Attacco a De Luca

"Ricordo - aggiunge Bicchielli - le parole di Vincenzo De Luca secondo cui a luglio 2020 l'ospedale sarebbe riaperto e ricordo i tanti tagli del nastro e ora che succede? Nulla, come al solito. Questo tassello, l'ulteriore, è l'emblema della sanità campana: tagli su tagli, ridimensionamenti su ridimensionamenti, tutto sulla pelle dei cittadini che ancora una volta sono costretti a subire. Questo tempo, però, è finito: a breve De Luca sarà mandato a casa, ma prima di allora i danni per la sanità potrebbero essere irreparabili e quindi questo processo deve essere necessariamente fermato al più presto".