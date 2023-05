Ospedale di Agropoli: chiuso il reparto Covid, incertezze sul futuro della struttura

Ha ufficialmente chiuso i battenti il reparto covid dell’ospedale civile di Agropoli. Circa il futuro del noscomio, unica certezza resta il punto di primo soccorso e una postazione per effettuare le terapie monoclonali. Ma l'unico medico rianimatore è a disposizione del 118.

La nota di Forza Italia

"Grazie alla responsabile del reparto Dott.ssa Rosa Lampasona, a tutti i colleghi medici, al personale infermieristico, OSA, portantini, collaboratori ed a tutti coloro che hanno contribuito a questa straordinaria cavalcata, a questa sfida difficile, a volte tristemente perdente, alla quale hanno dedicato il loro tempo, la loro professione, il loro lavoro, la loro umanità. Questa premessa però ci offre spunto per una riflessione importante e delicata. Oggi, ancora una volta ci troviamo di fronte alla ennesima nebbia calata sul destino di questa struttura che la avvolge ormai dal lontano 2013 quando, inopinatamente e per colpa di tutti, senza esclusione di alcuno, l’intero territorio cilentano fu privato di una struttura fondamentale attesa 30 anni al servizio della Comunità". Lo ha detto il commissario cittadino di Forza Italia, Emilio Malandrino che incalza: "Da allora promesse, chiacchiere, annunci, aperture, riaperture, inaugurazioni farlocche e tante BUGIE sparate al vento senza alcuna azione seria e consequenziale. Si riparla oggi, di i tre reparti con 120 posti letto (medicina generale, lungodegenza e riabilitazione) e di una probabile installazione di una camera iperbarica ( che torna periodicamente a riaffacciarsi tanto per dire qualcosa ). Queste ipotesi di nuovi reparti senza comprendere come, ed in che modo, possano essere dotati di personale, come possano essere funzionali senza strutture complementari di reparti affini a supporto ( rianimazione, chirurgia, radiologia, utic ed altro ), come possano essere utili e/o funzionali".

L'attacco

Malandrino punta il dito poi contro "il governo regionale di centro-sinistra, al suo secondo mandato, con a capo il suo Presidente che, a parte qualche passaggio inaugurale del nulla, mai si è degnato di tornare nella nostra struttura ma si preoccupa, però, di progetti monumentali per Ospedali in ogni posto della nostra Regione, che puntualmente dimentica Agropoli e l’intero Cilento, oggi servito con grandissimo affanno dal solo Ospedale di Vallo della Lucania che deperisce giorno per giorno. Un Presidente della Provincia, della stessa parte politica del Governatore della Regione, per anni suo Consigliere Particolare, molto attento alle dinamiche territoriali di ogni materia, dal turismo alla balneazione, dalla cultura all’Urbanistica, dalle manifestazioni di grandi eventi alle grandi Fiere, e non da ultimo alle faraoniche idee progettuali di infrastrutture stradali come la bretella Eboli-Agropoli (che a suo dire faciliterebbe il raggiungimento dalle nostre zone agli ospedali salernitani e non solo) dimenticando però la nostra Cattedrale nel deserto, il nostro Ospedale , già esistente e sicuramente utile ed indispensabile ad una utenza che parte dalla Piana del Sele ed arriva a Sapri. Dove sono questi politici, i loro partiti, i loro rappresentanti istituzionali?", conclude Malandrino.