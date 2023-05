Futuro dell'ospedale di Agropoli, il Nursind risponde a De Luca: "Ecco la verità"

Il Nursind Salerno prende posizione sull’ospedale di Agropoli dopo le recenti dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Nel corso di un’intervista, facilmente recuperabile sul web, il presidente evidenziava che la Regione non avrebbe chiuso nulla e che si rimaneva in attesa di chiare indicazioni da parte del ministero circa le azioni da mettere in campo per Agropoli, ricordando che l’ospedale lo ha aperto lui mentre altri lo avevano chiuso in catene.

La replica del sindacato:

"Innanzitutto, è vero che l’ospedale di Agropoli fu riaperto dall’attuale amministrazione della Regione Campania, ma è pur vero che allo stesso non veniva data la dignità che un presidio ospedaliero dovesse avere in quanto veniva programmata la sola dotazione di 20 posti letto di medicina generale, che di certo non risolvevano, e non risolvono, le criticità assistenziali di quel territorio, quindi dire “l’ho aperto io”, altro non è che una dichiarazione autoreferenziale e fine a se stessa”, ha detto il segretario generale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco. “In riferimento all’input ministeriale, ci chiediamo di cosa debba occuparsi il presidio ospedaliero di Agropoli nel mentre si decide come configurarlo all’interno della rete ospedaliera della Regione Campania. Lo si vuole mantenere come Covid Hospital nel mentre proprio il ministero sta dichiarando la fine dell’era emergenziale? E a far cosa se poi le direttive attuali dispongono che ogni ospedale e di riflesso ogni unità operativa si debba attrezzare con aree di contenimento per ogni paziente Covid da collocare all’interno delle singole unità operative stesse? È assolutamente vero che il ministero della Salute sia il primo interlocutore per la Regione Campania in tema di sanità, ma è altrettanto vero che la Regione si muove in autonomia nel gestire e programmare l’assistenza sanitaria sul territorio di propria competenza, assumendosi oneri ed onori circa la riuscita della programmazione stessa, e non addossando ad altri gli insuccessi quando essi stessi si manifestano".

L'appello