Ospedale di Agropoli, l'appello ai sindaci: "Occupiamo l'ufficio di De Luca"

Il consigliere comunale di Agropoli Emilio Malandrino lancia un appello ai sindaci del territorio per occupare simbolicamente e pacificamente l’ufficio del governatore De Luca e chiedere la riapertura “vera” dell’ospedale cilentano.

L’appello

“Facciamoci sentire – scrive Malandrino – attraverso una giornata di vera, pacifica ribellione ad un Sistema distorto e squilibrato. Un sistema che toglie e mette i diritti dei cittadini, senza seguire razionalità abitativa, demografica , reale, ma, a volte e spesso, seguendo logiche legate a crediti e pesi elettorali, politici di appartenenza e di tesseramento partitico. Agropoli ed il Cilento non possono più aspettare, non possono più essere vittime di una Politica effimera e distante dai bisogni delle Comunità, è il momento di chiedere il conto ad una classe dirigente che da troppo, da anni, schernisce le popolazioni di questa area con le conseguenze che noi tutti paghiamo giorno dopo giorno a prezzi, talvolta, altissimi. Questo non è più consentibile”.