Ospedale di Agropoli, Malandrino: "Dal 1° luglio sospensione dell'ambulanza rianimativa, pura follia!"

Assordante silenzio, eppure ancora una volta il nostro Ospedale torna a far parlare di se. Tre persone decedute, figli di questa Campania, prossimi cittadini agropolesi, strappati alla vita da un destino, forse, segnato anche dalla mancanza di un Pronto Soccorso in una città così nevralgica e strategica come Agropoli, al centro di un territorio vastissimo tra il mare e la collina. Certo, probabilmente, se avessimo avuta una Sanità efficiente, oggi, tre famiglie non piangerebbero i loro cari.

Lo denuncia il consigliere comunale di Agropoli, Emilio Malandrino, riferendosi all'ultimo sinistro mortale registrato ad Eboli, nei giorni scorsi, in cui hanno perso la vita tre cittadini di Agropoli che erano diretti all'ospedale a causa del malore di una delle 3 vittime. In auto, Per cause da accertare, infatti, il 2 luglio, presso la rotatoria in zona Cioffi, un'Audi ha sfondato il guardrail e si è ribaltata più volte, finendo nel piazzale adiacente. Purtroppo, sia il conducente che le due persone a bordo hanno perso la vita a causa del tremendo impatto. Le vittime, di cui oggi saranno celebrati i funerali, sono il 67enne Aniello Rozza e la 65enne Virgilia Iovino, marito e moglie, e l’anziana madre 92enne della donna, Santina De Riggi.

L'ira del consigliere

Punta il dito contro il silenzio delle istituzioni, dunque, Malandrino: "Solo proclami, annunci, promesse farlocche. Posti letto, Camera iperbarica, polo oncologico, lungodegenza, ecc. ecc. Di concreto nulla. L’ultimo regalo: dal 1 luglio la sospensione del’ambulanza rianimativa, in piena stagione estiva in un territorio a totale vocazione turistica, pura follia. Dove sono il presidente della Regione Campania, il presidente della Provincia, i Sindaci che fanno capo alla loro parte Politica, compreso il Sindaco di Agropoli e dei tanti comuni vicini, pronti a dare adesioni inutili ed inopportune alla bretella di turno, alle unioni dei Comuni,ad iniziative varie, senza mai parlare, però, del diritto alla salute e di un ospedale senza identità, e soprattutto senza futuro?", sbotta il consigliere.

La proposta provocatoria di Malandrino

Faccio qui una proposta, come Consigliere Comunale e come rappresentante del Centro-destra locale, utilizzate l'ospedale per altro, togliete via, immediatamente, la scritta Presidio Ospedaliero, che sembra tanto di presa in giro, e, magari, attivate le procedure, risparmiando milioni di euro, di trasferimento, in quei locali ormai inutilizzati, della Caserma dei carabinieri e del Commissariato di Polizia, almeno sfrutteremmo un bene di proprietà di Agropoli, costruito con le tasche dei suoi Contribuenti, per una ragione solidale e razionale. Finalmente avrete detto la verità ad un popolo che da oltre 10 anni viene penalizzato ed offeso da comportamenti ambigui, irrispettosi e contro la logica del bene comune in difesa della Città.