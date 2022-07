Ospedale di Battipaglia, critiche dopo il consiglio monotematico: "Una farsa"

"Basta con gli zuccherini e le passerelle". È il commento del movimento Battipaglia Radici e Valori dopo il consiglio comunale monotematico di Battipaglia sulla questione ospedale, risoltosi con una delibera nella quale si chiede agli enti preposti di sbloccare le assunzioni.

Le critiche

Il movimento non lesina critiche: "Non abbiamo certo di che essere soddisfatti del modo in cui si è svolto il monotematico di sabato mattina relativo alla situazione in cui versa il nostro ospedale. Tra l'ipocrisia di molti dei presenti, l'assenza grave degli organi dirigenziali e rappresentativi di Regione e Asl i battipagliesi hanno assistito all' ennesima farsa su come spesso si affrontano i problemi in questa città". "Una farsa" secondo il coordinatore di Radici e Valori, Luigi Spera: "Come una farsa sono state le parole della sindaca che aveva preannunciato nei mesi scorsi la partecipazione a tavoli importanti e soluzioni dietro l' angolo. La gestione della sanità in questa Regione è fallimentare. L'incapacità di questa amministrazione, priva di ogni peso politico, ad imporsi sui tavoli che contano è appurata".