Battipaglia, donna muore in ambulanza dopo cinque ore di attesa: la denuncia dei figli

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di una donna di 54 anni, di Battipaglia. La tragedia si è consumata giovedì sera all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dopo che la paziente avrebbe atteso quasi cinque ore (dalle 16 alle 20:45) in ambulanza prima di poter essere ricoverata. E, soprattutto, dopo aver sofferto tantissimo.

Il dramma

I figli - che dopo il decesso hanno sporto denuncia ai carabinieri - hanno raccontato che la donna aveva la saturazione a 40, che vomitava bile in ambulanza. Ma, nonostante tali criticità, non è stata subito ricoverata all’interno del nosocomio per mancanza di posti. I sanitari del 118 hanno provato a curarla sul mezzo, ma non è servito a migliorare le sue condizioni di salute. E così, dopo cinque ore di attesa e poco dopo l’ingresso, la 54enne è spirata. A rivolgersi ai militari dell’Arma sono stati i due giovanissimi figli che sono ancora sotto choc per l’accaduto. La Procura ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica, mentre l’autopsia sarà effettuata martedì prossimo.