Operata per protesi alla gamba, 62enne si sente male e muore: aperta un'inchiesta

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di una donna di 62 anni avvenuta, ieri mattina, all’ospedale di Battipaglia, dov’era arrivata per una crisi cardiologica. A nulla è servito l’intervento del personale sanitario. La paziente – come riporta La Città – era giunta dal Campolongo Hospital, dove si era sottoposta ad un intervento di routine per una protesi alla gamba, prima di sentirsi male e di rendere necessario il trasferimento al “Santa Maria della Speranza”.

La denuncia

Distrutti dal dolore i familiari che hanno sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno sequestrato sia la salma sia la cartella clinica. La Procura, informata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L’esame autoptico è già stato fissato per lunedì mattina presso l’obitorio del nosocomio battipagliese.