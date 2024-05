“Ospedale di Cava in emergenza, si garantisca l’assistenza”: l'allarme di Cammarano (M5S)

“Le criticità che interessano l’ospedale Santa Maria dell'Olmo destano profonda preoccupazione. La carenza di personale sanitario, in particolare di chirurghi, rischia di compromettere irrimediabilmente la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. Come apprendiamo dagli organi di stampa, il ridotto numero di chirurghi consentirà di coprire i turni solo fino alla prima settimana di giugno e uno dei medici di ortopedia lascerà presto l’ospedale senza un sostituto. Inoltre, la carenza di chirurghi e internisti sta mettendo a repentaglio l'efficienza del Pronto Soccorso, già sotto pressione per l'aumento costante del numero di pazienti. L’imminente arrivo della stagione estiva rischia poi di peggiorare le cose, considerando l'afflusso turistico e l’organico ridotto. È necessario agire con tempestività per porre rimedio a questa situazione critica”.

Lo ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, sollecitato sulla questione anche dal coordinatore cittadino del gruppo territoriale del Movimento 5 Cava dè Tirreni Giuseppe Benevento, che ha raccolto la denuncia dei Comitati Uniti Cava-Vietri-Costa d’Amalfi. “Faccio appello al governatore De Luca affinché vengano adottate misure concrete per assicurare un’assistenza dignitosa. L'ospedale Santa Maria dell’Olmo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la salute della comunità locale e dei visitatori. È indispensabile intervenire prontamente per garantire la massima efficienza e la tutela del diritto alla salute”, ha concluso.